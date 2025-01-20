Ціна Liqwid Finance (LQ)
Поточна ціна Liqwid Finance (LQ) сьогодні становить 4.96 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liqwid Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.93K USD
- зміна ціни Liqwid Finance протягом дня — +3.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liqwid Finance до USD становила $ +0.159461.
За останні 30 днів зміна ціни Liqwid Finance до USD становила $ -0.3610825440.
За останні 60 днів зміна ціни Liqwid Finance до USD становила $ +0.0330157440.
За останні 90 днів зміна ціни Liqwid Finance до USD становила $ +3.7762594196137056.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.159461
|+3.32%
|30 днів
|$ -0.3610825440
|-7.27%
|60 днів
|$ +0.0330157440
|+0.67%
|90 днів
|$ +3.7762594196137056
|+319.01%
Останній аналіз цін Liqwid Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
+3.32%
-5.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).
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