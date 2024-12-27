Сьогоднішня ціна Liquor (LIQ)

Поточна ціна Liquor (LIQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 709.18K USD. Ціна LIQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.64K USD

- зміна ціни Liquor протягом дня — +16.53%

- циркуляційна пропозиція – 69.70B USD

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