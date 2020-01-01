Токеноміка Liquity USD (LUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Liquity USD (LUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Liquity USD (LUSD) LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Офіційний вебсайт: https://www.liquity.org/ Купити LUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Liquity USD (LUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Liquity USD (LUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 41,10M $ 41,10M $ 41,10M Загальна пропозиція: $ 41,05M $ 41,05M $ 41,05M Циркуляційна пропозиція: $ 41,05M $ 41,05M $ 41,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 41,10M $ 41,10M $ 41,10M Історичний максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Історичний мінімум: $ 0,896722 $ 0,896722 $ 0,896722 Поточна ціна: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Дізнайтеся більше про ціну Liquity USD (LUSD)

Токеноміка Liquity USD (LUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Liquity USD (LUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUSD, досліджуйте ціну токена LUSD в реальному часі!

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