Сьогоднішня ціна Liquity USD (LUSD)

Поточна ціна Liquity USD (LUSD) сьогодні становить 1.003 USD з ринковою капіталізацією $ 61.35M USD. Ціна LUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquity USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15M USD

- зміна ціни Liquity USD протягом дня — +1.08%

- циркуляційна пропозиція – 61.24M USD

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