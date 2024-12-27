Ціна Liquity USD (LUSD)
Поточна ціна Liquity USD (LUSD) сьогодні становить 1.003 USD з ринковою капіталізацією $ 61.35M USD. Ціна LUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquity USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15M USD
- зміна ціни Liquity USD протягом дня — +1.08%
- циркуляційна пропозиція – 61.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquity USD до USD становила $ +0.01070308.
За останні 30 днів зміна ціни Liquity USD до USD становила $ +0.0063024508.
За останні 60 днів зміна ціни Liquity USD до USD становила $ +0.0065422681.
За останні 90 днів зміна ціни Liquity USD до USD становила $ +0.0036389832259421.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01070308
|+1.08%
|30 днів
|$ +0.0063024508
|+0.63%
|60 днів
|$ +0.0065422681
|+0.65%
|90 днів
|$ +0.0036389832259421
|+0.36%
Останній аналіз цін Liquity USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+1.08%
+0.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
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