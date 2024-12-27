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Ціна Liquity USD (LUSD)

USD

Графік ціни Liquity USD (LUSD) в реальному часі

$1.003
$1.003$1.003
+1.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Liquity USD (LUSD)

Поточна ціна Liquity USD (LUSD) сьогодні становить 1.003 USD з ринковою капіталізацією $ 61.35M USD. Ціна LUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquity USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15M USD
- зміна ціни Liquity USD протягом дня — +1.08%
- циркуляційна пропозиція – 61.24M USD

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Цінові показники Liquity USD (LUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquity USD до USD становила $ +0.01070308.
За останні 30 днів зміна ціни Liquity USD до USD становила $ +0.0063024508.
За останні 60 днів зміна ціни Liquity USD до USD становила $ +0.0065422681.
За останні 90 днів зміна ціни Liquity USD до USD становила $ +0.0036389832259421.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01070308+1.08%
30 днів$ +0.0063024508+0.63%
60 днів$ +0.0065422681+0.65%
90 днів$ +0.0036389832259421+0.36%

Аналіз цін Liquity USD (LUSD)

Останній аналіз цін Liquity USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.992042
$ 0.992042$ 0.992042

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

+0.23%

+1.08%

+0.62%

Ринкова інформація Liquity USD (LUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 61.35M
$ 61.35M$ 61.35M

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

61.24M
61.24M 61.24M

Що таке Liquity USD ( LUSD)

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

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Ресурс Liquity USD (LUSD)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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