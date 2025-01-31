Сьогоднішня ціна Liquity BOLD (BOLD)

Поточна ціна Liquity BOLD (BOLD) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquity BOLD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79M USD

- зміна ціни Liquity BOLD протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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