Сьогоднішня ціна Liquis (LIQ)

Поточна ціна Liquis (LIQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.35 USD

- зміна ціни Liquis протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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