Ціна Liquina (LQNA)
Поточна ціна Liquina (LQNA) сьогодні становить 14.19 USD з ринковою капіталізацією $ 15.17M USD. Ціна LQNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquina:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 696.68K USD
- зміна ціни Liquina протягом дня — +17.39%
- циркуляційна пропозиція – 1.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquina до USD становила $ +2.1.
За останні 30 днів зміна ціни Liquina до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Liquina до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Liquina до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.1
|+17.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Liquina: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.27%
+17.39%
+7.80%
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