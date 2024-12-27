Сьогоднішня ціна Liquina (LQNA)

Поточна ціна Liquina (LQNA) сьогодні становить 14.19 USD з ринковою капіталізацією $ 15.17M USD. Ціна LQNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquina:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 696.68K USD

- зміна ціни Liquina протягом дня — +17.39%

- циркуляційна пропозиція – 1.07M USD

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