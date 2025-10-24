Інформація щодо ціни LiquiHub (LIQUI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,236031$ 0,236031 $ 0,236031 Найнижча ціна $ 0,00856599$ 0,00856599 $ 0,00856599 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +5,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,67%

Актуальна ціна LiquiHub (LIQUI) становить $0,00905129. За останні 24 години LIQUI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIQUI становить $ 0,236031, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00856599.

Що стосується короткострокових результатів, то LIQUI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +5,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LiquiHub (LIQUI)

Ринкова капіталізація $ 8,18K$ 8,18K $ 8,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,05K$ 9,05K $ 9,05K Циркуляційне постачання 903,50K 903,50K 903,50K Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація LiquiHub — $ 8,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIQUI — 903,50K, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,05K.