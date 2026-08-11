Сьогоднішня ціна LiquiFy Dao

Поточна ціна LiquiFy Dao (LIQUIFY) сьогодні становить $ 0.00450504, зі зміною 0.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIQUIFY до USD становить $ 0.00450504 за LIQUIFY.

LiquiFy Dao наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4,505,041, з циркуляційною пропозицією у 1.00B LIQUIFY. Протягом останніх 24 годин LIQUIFY торгувався між $ 0.00450259 (мінімум) та $ 0.00450785 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00453624, тоді як історичний мінімум — $ 0.00450067.

У короткостроковій динаміці LIQUIFY змінився на -0.01% за останню годину та на -0.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 61.95K.

Ринкова інформація щодо LiquiFy Dao (LIQUIFY)

Ринкова капіталізація $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Обсяг (за 24 год) $ 61.95K$ 61.95K $ 61.95K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація LiquiFy Dao — $ 4.51M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 61.95K. Циркуляційна пропозиція LIQUIFY — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.51M.