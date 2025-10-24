Інформація щодо ціни Liquidy (LQDY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,123916 $ 0,123916 $ 0,123916 Мін. за 24 год $ 0,126384 $ 0,126384 $ 0,126384 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,123916$ 0,123916 $ 0,123916 Макс. за 24 год $ 0,126384$ 0,126384 $ 0,126384 Рекордний максимум $ 0,167274$ 0,167274 $ 0,167274 Найнижча ціна $ 0,118346$ 0,118346 $ 0,118346 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,19%

Актуальна ціна Liquidy (LQDY) становить $0,126072. За останні 24 години LQDY торгувався між мінімумом у $ 0,123916 і максимумом у $ 0,126384, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LQDY становить $ 0,167274, тоді як його історичний мінімум — $ 0,118346.

Що стосується короткострокових результатів, то LQDY змінився на +0,00% за останню годину, +0,75% за 24 години та на -6,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Liquidy (LQDY)

Ринкова капіталізація $ 819,42K$ 819,42K $ 819,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,60M$ 12,60M $ 12,60M Циркуляційне постачання 6,50M 6,50M 6,50M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Liquidy — $ 819,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LQDY — 6,50M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,60M.