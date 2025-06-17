Ціна LiquidScan (LQSCAN)
Поточна ціна LiquidScan (LQSCAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 627,09K USD. Ціна LQSCAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LiquidScan:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни LiquidScan протягом дня — -1,14%
- циркуляційна пропозиція – 926,45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LiquidScan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LiquidScan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LiquidScan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LiquidScan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,14%
|30 днів
|$ 0
|+38,81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LiquidScan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,42%
-1,14%
-6,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click.
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