Сьогоднішня ціна Liquidpump (LP)

Поточна ціна Liquidpump (LP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 473,34K USD. Ціна LP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquidpump:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Liquidpump протягом дня — +20,86%

- циркуляційна пропозиція – 999,49M USD

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