Сьогоднішня ціна Liquidity Provisioning (SN106)

Поточна ціна Liquidity Provisioning (SN106) сьогодні становить 2,46 USD з ринковою капіталізацією $ 279,90K USD. Ціна SN106 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquidity Provisioning:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Liquidity Provisioning протягом дня — -5,31%

- циркуляційна пропозиція – 113,68K USD

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