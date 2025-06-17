Ціна Liquidity Provisioning (SN106)
Поточна ціна Liquidity Provisioning (SN106) сьогодні становить 2,46 USD з ринковою капіталізацією $ 279,90K USD. Ціна SN106 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquidity Provisioning:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Liquidity Provisioning протягом дня — -5,31%
- циркуляційна пропозиція – 113,68K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquidity Provisioning до USD становила $ -0,138249955899103.
За останні 30 днів зміна ціни Liquidity Provisioning до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Liquidity Provisioning до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Liquidity Provisioning до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,138249955899103
|-5,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Liquidity Provisioning: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,03%
-5,31%
-5,50%
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