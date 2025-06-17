Ціна Liquidity (SN77)
Поточна ціна Liquidity (SN77) сьогодні становить 8,03 USD з ринковою капіталізацією $ 7,04M USD. Ціна SN77 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquidity:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Liquidity протягом дня — +3,95%
- циркуляційна пропозиція – 877,67K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquidity до USD становила $ +0,30518.
За останні 30 днів зміна ціни Liquidity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Liquidity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Liquidity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,30518
|+3,95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Liquidity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,56%
+3,95%
+32,90%
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