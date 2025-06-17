Сьогоднішня ціна Liquidity (SN77)

Поточна ціна Liquidity (SN77) сьогодні становить 8,03 USD з ринковою капіталізацією $ 7,04M USD. Ціна SN77 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquidity:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Liquidity протягом дня — +3,95%

- циркуляційна пропозиція – 877,67K USD

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