Сьогоднішня ціна LiquidDriver (LQDR)

Поточна ціна LiquidDriver (LQDR) сьогодні становить 0.941239 USD з ринковою капіталізацією $ 9.55M USD. Ціна LQDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LiquidDriver:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.82K USD

- зміна ціни LiquidDriver протягом дня — +0.67%

- циркуляційна пропозиція – 10.18M USD

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