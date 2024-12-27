Ціна LiquidDriver (LQDR)
Поточна ціна LiquidDriver (LQDR) сьогодні становить 0.941239 USD з ринковою капіталізацією $ 9.55M USD. Ціна LQDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LiquidDriver:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.82K USD
- зміна ціни LiquidDriver протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 10.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LiquidDriver до USD становила $ +0.00626029.
За останні 30 днів зміна ціни LiquidDriver до USD становила $ +0.6492083995.
За останні 60 днів зміна ціни LiquidDriver до USD становила $ +3.0419050478.
За останні 90 днів зміна ціни LiquidDriver до USD становила $ +0.59362663357600754.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00626029
|+0.67%
|30 днів
|$ +0.6492083995
|+68.97%
|60 днів
|$ +3.0419050478
|+323.18%
|90 днів
|$ +0.59362663357600754
|+170.77%
Останній аналіз цін LiquidDriver: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+0.67%
+17.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.
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