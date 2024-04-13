Токеноміка LIQUIDATED (LIQQ) Дізнайтеся ключову інформацію про LIQUIDATED (LIQQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LIQUIDATED (LIQQ) $LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world. Офіційний вебсайт: https://www.liqqcrypto.com/ Купити LIQQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LIQUIDATED (LIQQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LIQUIDATED (LIQQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 106,17K $ 106,17K $ 106,17K Загальна пропозиція: $ 719,71M $ 719,71M $ 719,71M Циркуляційна пропозиція: $ 719,71M $ 719,71M $ 719,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 106,17K $ 106,17K $ 106,17K Історичний максимум: $ 0,00169832 $ 0,00169832 $ 0,00169832 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014752 $ 0,00014752 $ 0,00014752 Дізнайтеся більше про ціну LIQUIDATED (LIQQ)

Токеноміка LIQUIDATED (LIQQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LIQUIDATED (LIQQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LIQQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LIQQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LIQQ, досліджуйте ціну токена LIQQ в реальному часі!

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