Ціна LIQUIDATED (LIQQ)
Поточна ціна LIQUIDATED (LIQQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 699.09K USD. Ціна LIQQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LIQUIDATED:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.31K USD
- зміна ціни LIQUIDATED протягом дня — +15.51%
- циркуляційна пропозиція – 719.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LIQUIDATED до USD становила $ +0.00012932.
За останні 30 днів зміна ціни LIQUIDATED до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LIQUIDATED до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LIQUIDATED до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012932
|+15.51%
|30 днів
|$ 0
|+137.12%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LIQUIDATED: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
+15.51%
+57.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.
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