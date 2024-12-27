Сьогоднішня ціна LIQUIDATED (LIQQ)

Поточна ціна LIQUIDATED (LIQQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 699.09K USD. Ціна LIQQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LIQUIDATED:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.31K USD

- зміна ціни LIQUIDATED протягом дня — +15.51%

- циркуляційна пропозиція – 719.86M USD

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