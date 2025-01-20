Ціна LiquidApps (DAPP)
Поточна ціна LiquidApps (DAPP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAPP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LiquidApps:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.43 USD
- зміна ціни LiquidApps протягом дня — +5.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DAPP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAPP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LiquidApps до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LiquidApps до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LiquidApps до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LiquidApps до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.40%
|30 днів
|$ 0
|+1.17%
|60 днів
|$ 0
|+24.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LiquidApps: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
+5.40%
+3.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LiquidApps’ mission is to promote the adoption of decentralized applications (dApps) at scale by introducing a new ecosystem that aims to make developing on blockchains substantially easier & more affordable.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DAPP до AUD
A$--
|1 DAPP до GBP
￡--
|1 DAPP до EUR
€--
|1 DAPP до USD
$--
|1 DAPP до MYR
RM--
|1 DAPP до TRY
₺--
|1 DAPP до JPY
¥--
|1 DAPP до RUB
₽--
|1 DAPP до INR
₹--
|1 DAPP до IDR
Rp--
|1 DAPP до PHP
₱--
|1 DAPP до EGP
￡E.--
|1 DAPP до BRL
R$--
|1 DAPP до CAD
C$--
|1 DAPP до BDT
৳--
|1 DAPP до NGN
₦--
|1 DAPP до UAH
₴--
|1 DAPP до VES
Bs--
|1 DAPP до PKR
Rs--
|1 DAPP до KZT
₸--
|1 DAPP до THB
฿--
|1 DAPP до TWD
NT$--
|1 DAPP до CHF
Fr--
|1 DAPP до HKD
HK$--
|1 DAPP до MAD
.د.م--