Ціна Liquid Staking Token (LST)
Поточна ціна Liquid Staking Token (LST) сьогодні становить 328.08 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid Staking Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 683.23K USD
- зміна ціни Liquid Staking Token протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Staking Token до USD становила $ -3.471175346158.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Staking Token до USD становила $ +86.3911410720.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Staking Token до USD становила $ +15.8996098080.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Staking Token до USD становила $ +102.86703917714304.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3.471175346158
|-1.04%
|30 днів
|$ +86.3911410720
|+26.33%
|60 днів
|$ +15.8996098080
|+4.85%
|90 днів
|$ +102.86703917714304
|+45.68%
Останній аналіз цін Liquid Staking Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-1.04%
-6.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid Staking Token is a high yielding LST on Solana.
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