Ціна Liquid Staking Dot (LDOT)
Поточна ціна Liquid Staking Dot (LDOT) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LDOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid Staking Dot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.48K USD
- зміна ціни Liquid Staking Dot протягом дня — -2.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LDOT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LDOT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Staking Dot до USD становила $ -0.024654907648394.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Staking Dot до USD становила $ +0.0281049780.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Staking Dot до USD становила $ +0.2014673310.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Staking Dot до USD становила $ +0.4216808442046969.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.024654907648394
|-2.16%
|30 днів
|$ +0.0281049780
|+2.53%
|60 днів
|$ +0.2014673310
|+18.15%
|90 днів
|$ +0.4216808442046969
|+61.26%
Останній аналіз цін Liquid Staking Dot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
-2.16%
+1.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LDOT до AUD
A$1.7871
|1 LDOT до GBP
￡0.9102
|1 LDOT до EUR
€1.0767
|1 LDOT до USD
$1.11
|1 LDOT до MYR
RM4.995
|1 LDOT до TRY
₺39.3273
|1 LDOT до JPY
¥173.4597
|1 LDOT до RUB
₽113.7306
|1 LDOT до INR
₹96.1038
|1 LDOT до IDR
Rp18,196.7184
|1 LDOT до PHP
₱64.9905
|1 LDOT до EGP
￡E.55.7442
|1 LDOT до BRL
R$6.771
|1 LDOT до CAD
C$1.5984
|1 LDOT до BDT
৳134.865
|1 LDOT до NGN
₦1,728.9693
|1 LDOT до UAH
₴46.7421
|1 LDOT до VES
Bs59.94
|1 LDOT до PKR
Rs309.4458
|1 LDOT до KZT
₸589.1658
|1 LDOT до THB
฿38.1729
|1 LDOT до TWD
NT$36.5079
|1 LDOT до CHF
Fr1.0101
|1 LDOT до HKD
HK$8.6358
|1 LDOT до MAD
.د.م11.1444