Актуальна ціна Liquid Staked SOL сьогодні становить 196 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LSSOL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LSSOL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Liquid Staked SOL сьогодні становить 196 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LSSOL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LSSOL на MEXC вже зараз.

Докладніше про LSSOL

Інформація про ціну LSSOL

Офіційний вебсайт LSSOL

Токеноміка LSSOL

Прогноз ціни LSSOL

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Liquid Staked SOL

Ціна Liquid Staked SOL (LSSOL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LSSOL до USD:

$195,98
$195,98$195,98
+3,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:33:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 188,63
$ 188,63$ 188,63
Мін. за 24 год
$ 196,88
$ 196,88$ 196,88
Макс. за 24 год

$ 188,63
$ 188,63$ 188,63

$ 196,88
$ 196,88$ 196,88

$ 384,79
$ 384,79$ 384,79

$ 176,2
$ 176,2$ 176,2

-0,19%

+3,82%

+4,10%

+4,10%

Актуальна ціна Liquid Staked SOL (LSSOL) становить $196. За останні 24 години LSSOL торгувався між мінімумом у $ 188,63 і максимумом у $ 196,88, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LSSOL становить $ 384,79, тоді як його історичний мінімум — $ 176,2.

Що стосується короткострокових результатів, то LSSOL змінився на -0,19% за останню годину, +3,82% за 24 години та на +4,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Liquid Staked SOL (LSSOL)

$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M

--
----

$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M

11,53K
11,53K 11,53K

11 529,192992521
11 529,192992521 11 529,192992521

Поточна ринкова капіталізація Liquid Staked SOL — $ 2,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LSSOL — 11,53K, зі загальною пропозицією 11529.192992521. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,26M.

Історія ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Staked SOL до USD становила $ +7,22.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Staked SOL до USD становила $ -15,6234344000.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Staked SOL до USD становила $ -12,0455328000.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Staked SOL до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +7,22+3,82%
30 днів$ -15,6234344000-7,97%
60 днів$ -12,0455328000-6,14%
90 днів$ 0--

Що таке Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Liquid Staked SOL (LSSOL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Liquid Staked SOL (USD)

Скільки коштуватиме Liquid Staked SOL (LSSOL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Liquid Staked SOL (LSSOL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Liquid Staked SOL.

Перегляньте прогноз ціни Liquid Staked SOL вже зараз!

LSSOL до місцевих валют

Токеноміка Liquid Staked SOL (LSSOL)

Розуміння токеноміки Liquid Staked SOL (LSSOL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LSSOL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Liquid Staked SOL (LSSOL)

Скільки сьогодні коштує Liquid Staked SOL (LSSOL)?
Актуальна ціна LSSOL у USD становить 196,0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LSSOL до USD?
Поточна ціна LSSOL до USD — $ 196,0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Liquid Staked SOL?
Ринкова капіталізація LSSOL — $ 2,26M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LSSOL?
Циркуляційна пропозиція LSSOL — 11,53K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LSSOL?
LSSOL досяг історичної максимальної ціни у 384,79 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LSSOL?
Історична мінімальна ціна LSSOL становила 176,2 USD.
Який обсяг торгівлі LSSOL?
Актуальний обсяг торгівлі LSSOL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LSSOL цього року?
LSSOL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LSSOL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:33:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Liquid Staked SOL (LSSOL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.