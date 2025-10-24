Інформація щодо ціни Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 188,63 Макс. за 24 год $ 196,88 Рекордний максимум $ 384,79 Найнижча ціна $ 176,2 Зміна ціни (за 1 год) -0,19% Зміна ціни (1 дн.) +3,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,10%

Актуальна ціна Liquid Staked SOL (LSSOL) становить $196. За останні 24 години LSSOL торгувався між мінімумом у $ 188,63 і максимумом у $ 196,88, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LSSOL становить $ 384,79, тоді як його історичний мінімум — $ 176,2.

Що стосується короткострокових результатів, то LSSOL змінився на -0,19% за останню годину, +3,82% за 24 години та на +4,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Liquid Staked SOL (LSSOL)

Ринкова капіталізація $ 2,26M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,26M Циркуляційне постачання 11,53K Загальна пропозиція 11 529,192992521

Поточна ринкова капіталізація Liquid Staked SOL — $ 2,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LSSOL — 11,53K, зі загальною пропозицією 11529.192992521. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,26M.