Сьогоднішня ціна Liquid Staked NIBI

Поточна ціна Liquid Staked NIBI (STNIBI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STNIBI до USD становить $ 0 за STNIBI.

Liquid Staked NIBI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 43,502, з циркуляційною пропозицією у 51.54M STNIBI. Протягом останніх 24 годин STNIBI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01637183, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STNIBI змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 397.09.

Ринкова інформація щодо Liquid Staked NIBI (STNIBI)

Ринкова капіталізація $ 43.50K$ 43.50K $ 43.50K Обсяг (за 24 год) $ 397.09$ 397.09 $ 397.09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43.50K$ 43.50K $ 43.50K Циркуляційне постачання 51.54M 51.54M 51.54M Загальна пропозиція 51,544,006.551189 51,544,006.551189 51,544,006.551189

Поточна ринкова капіталізація Liquid Staked NIBI — $ 43.50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 397.09. Циркуляційна пропозиція STNIBI — 51.54M, зі загальною пропозицією 51544006.551189. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43.50K.