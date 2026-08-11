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Поточна ціна Liquid Staked NIBI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STNIBI становить 43,502 USD. Відстежуйте оновлення цін STNIBI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Liquid Staked NIBI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STNIBI становить 43,502 USD. Відстежуйте оновлення цін STNIBI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STNIBI

Інформація про ціну STNIBI

Що таке STNIBI

Офіційний вебсайт STNIBI

Токеноміка STNIBI

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Ціна Liquid Staked NIBI (STNIBI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STNIBI до USD:

$0.00084441
$0.00084441$0.00084441
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Liquid Staked NIBI (STNIBI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:10:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Liquid Staked NIBI

Поточна ціна Liquid Staked NIBI (STNIBI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STNIBI до USD становить $ 0 за STNIBI.

Liquid Staked NIBI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 43,502, з циркуляційною пропозицією у 51.54M STNIBI. Протягом останніх 24 годин STNIBI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01637183, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STNIBI змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 397.09.

Ринкова інформація щодо Liquid Staked NIBI (STNIBI)

$ 43.50K
$ 43.50K$ 43.50K

$ 397.09
$ 397.09$ 397.09

$ 43.50K
$ 43.50K$ 43.50K

51.54M
51.54M 51.54M

51,544,006.551189
51,544,006.551189 51,544,006.551189

Поточна ринкова капіталізація Liquid Staked NIBI — $ 43.50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 397.09. Циркуляційна пропозиція STNIBI — 51.54M, зі загальною пропозицією 51544006.551189. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43.50K.

Історія ціни Liquid Staked NIBI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.01637183
$ 0.01637183$ 0.01637183

$ 0
$ 0$ 0

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0.00%

0.00%

Історія ціни Liquid Staked NIBI (STNIBI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Staked NIBI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Staked NIBI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Staked NIBI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Staked NIBI до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-47.40%
60 днів$ 0-63.17%
90 днів----

Прогноз ціни Liquid Staked NIBI

Прогноз ціни Liquid Staked NIBI (STNIBI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STNIBI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Liquid Staked NIBI (STNIBI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Liquid Staked NIBI потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Liquid Staked NIBI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STNIBI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Liquid Staked NIBI.

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Ресурс Liquid Staked NIBI (STNIBI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Liquid Staking TokensNibiru Ecosystem

Про Liquid Staked NIBI

Яка зараз ціна Liquid Staked NIBI?

Торгуючи за ₴, Liquid Staked NIBI продемонстрував зміну ціни на рівні --% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку STNIBI?

Поставки грають важливу роль: з обігу 51544006.551189 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Liquid Staked NIBI?

Його ринкова капіталізація становить ₴1917465.00872579072000, що займає #-- місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

STNIBI зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0E-15 і ₴0E-15, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Liquid Staked NIBI вписується у категорію Liquid Staking Tokens,Nibiru Ecosystem?

Як токен Liquid Staking Tokens,Nibiru Ecosystem, STNIBI конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Liquid Staked NIBI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:10:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Liquid Staked NIBI (STNIBI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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