Сьогоднішня ціна Liquid staked FUSE (SFUSE)

Поточна ціна Liquid staked FUSE (SFUSE) сьогодні становить 0.03939871 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid staked FUSE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.64K USD

- зміна ціни Liquid staked FUSE протягом дня — -1.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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