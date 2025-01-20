Ціна Liquid staked FUSE (SFUSE)
Поточна ціна Liquid staked FUSE (SFUSE) сьогодні становить 0.03939871 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid staked FUSE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.64K USD
- зміна ціни Liquid staked FUSE протягом дня — -1.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid staked FUSE до USD становила $ -0.00045031786228922.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid staked FUSE до USD становила $ -0.0051483909.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid staked FUSE до USD становила $ -0.0052342643.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid staked FUSE до USD становила $ -0.00183524000691071.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00045031786228922
|-1.13%
|30 днів
|$ -0.0051483909
|-13.06%
|60 днів
|$ -0.0052342643
|-13.28%
|90 днів
|$ -0.00183524000691071
|-4.45%
Останній аналіз цін Liquid staked FUSE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-1.13%
-0.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sFUSE is a liquid staking token (LST) on Voltage Finance DEX programmatically minted by the protocol providing access to liquidity while the user stakes.
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