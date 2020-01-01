Токеноміка Liquid Staked ETH (LSETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Liquid Staked ETH (LSETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Liquid Staked ETH (LSETH) Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow. Офіційний вебсайт: https://liquidcollective.io/ Купити LSETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Liquid Staked ETH (LSETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Liquid Staked ETH (LSETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 700,55M $ 700,55M $ 700,55M Загальна пропозиція: $ 267,16K $ 267,16K $ 267,16K Циркуляційна пропозиція: $ 267,16K $ 267,16K $ 267,16K FDV (повністю розведена вартість): $ 700,55M $ 700,55M $ 700,55M Історичний максимум: $ 4 332,67 $ 4 332,67 $ 4 332,67 Історичний мінімум: $ 1 384,61 $ 1 384,61 $ 1 384,61 Поточна ціна: $ 2 622,47 $ 2 622,47 $ 2 622,47 Дізнайтеся більше про ціну Liquid Staked ETH (LSETH)

Токеноміка Liquid Staked ETH (LSETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Liquid Staked ETH (LSETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LSETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LSETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LSETH, досліджуйте ціну токена LSETH в реальному часі!

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