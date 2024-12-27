Сьогоднішня ціна Liquid Staked ETH (LSETH)

Поточна ціна Liquid Staked ETH (LSETH) сьогодні становить 3,629.19 USD з ринковою капіталізацією $ 357.11M USD. Ціна LSETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.57K USD

- зміна ціни Liquid Staked ETH протягом дня — +1.47%

- циркуляційна пропозиція – 98.54K USD

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