Ціна Liquid Staked ETH (LSETH)
Поточна ціна Liquid Staked ETH (LSETH) сьогодні становить 3,629.19 USD з ринковою капіталізацією $ 357.11M USD. Ціна LSETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.57K USD
- зміна ціни Liquid Staked ETH протягом дня — +1.47%
- циркуляційна пропозиція – 98.54K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Staked ETH до USD становила $ +52.51.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Staked ETH до USD становила $ -26.0281877610.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Staked ETH до USD становила $ +1,298.0041190730.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Staked ETH до USD становила $ +816.334230446777.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +52.51
|+1.47%
|30 днів
|$ -26.0281877610
|-0.71%
|60 днів
|$ +1,298.0041190730
|+35.77%
|90 днів
|$ +816.334230446777
|+29.02%
Останній аналіз цін Liquid Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
+1.47%
+8.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow.
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