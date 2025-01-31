Ціна Liquid Staked Canto (SCANTO)
Поточна ціна Liquid Staked Canto (SCANTO) сьогодні становить 0.02138052 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCANTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid Staked Canto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.60 USD
- зміна ціни Liquid Staked Canto протягом дня — -4.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Staked Canto до USD становила $ -0.00106452338591642.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Staked Canto до USD становила $ -0.0053900312.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Staked Canto до USD становила $ -0.0065929078.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Staked Canto до USD становила $ +0.003074724374304425.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00106452338591642
|-4.74%
|30 днів
|$ -0.0053900312
|-25.21%
|60 днів
|$ -0.0065929078
|-30.83%
|90 днів
|$ +0.003074724374304425
|+16.80%
Останній аналіз цін Liquid Staked Canto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.75%
-4.74%
-8.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? sCANTO is a CANTO liquid staking protocol allowing users to stake their $CANTO and earn CANTO while providing them with sCANTO a liquid staked derivative which can be put to work in DeFi What makes your project unique? We are the first liquid staking protocol on Canto. History of your project. Liquid staked Canto has been built out working closely with members of the Canto validator and DeFI community What’s next for your project? Governance token $BLOTR is used to incentivise liquidity. Bridging to EVM and Cosmos chains to futher the usecase of sCANTO in DeFi ecosystem What can your token be used for?
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