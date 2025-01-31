Сьогоднішня ціна Liquid Staked Canto (SCANTO)

Поточна ціна Liquid Staked Canto (SCANTO) сьогодні становить 0.02138052 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCANTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid Staked Canto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.60 USD

- зміна ціни Liquid Staked Canto протягом дня — -4.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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