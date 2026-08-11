Скільки коштує Liquid Sonic Drop зараз?

Liquid Sonic Drop зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься LSD сьогодні?

LSD продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Meme,Base Ecosystem.

Наскільки популярний Liquid Sonic Drop сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають LSD.

Що відрізняє Liquid Sonic Drop від інших криптоактивів?

Як частина категорії Meme,Base Ecosystem та створений на мережі --, LSD пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки LSD існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 286639248.442248 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Liquid Sonic Drop за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.0890786839544017920000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.