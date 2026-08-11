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Поточна ціна Liquid Solana Derivative сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LSD становить 37 737 USD. Відстежуйте оновлення цін LSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Liquid Solana Derivative сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LSD становить 37 737 USD. Відстежуйте оновлення цін LSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Liquid Solana Derivative (LSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LSD до USD:

$0,00008874
$0,00008874$0,00008874
-2,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Liquid Solana Derivative (LSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:09:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Liquid Solana Derivative

Поточна ціна Liquid Solana Derivative (LSD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LSD до USD становить $ 0 за LSD.

Liquid Solana Derivative наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 737, з циркуляційною пропозицією у 420,69M LSD. Протягом останніх 24 годин LSD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04161562, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LSD змінився на +0,27% за останню годину та на -2,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Liquid Solana Derivative (LSD)

$ 37,74K
$ 37,74K$ 37,74K

--
----

$ 37,74K
$ 37,74K$ 37,74K

420,69M
420,69M 420,69M

420 690 000,0
420 690 000,0 420 690 000,0

Поточна ринкова капіталізація Liquid Solana Derivative — $ 37,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LSD — 420,69M, зі загальною пропозицією 420690000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,74K.

Історія ціни Liquid Solana Derivative у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04161562
$ 0,04161562$ 0,04161562

$ 0
$ 0$ 0

+0,27%

-1,02%

-2,43%

-2,43%

Історія ціни Liquid Solana Derivative (LSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Solana Derivative до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Solana Derivative до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Solana Derivative до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Solana Derivative до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,02%
30 днів$ 0-9,29%
60 днів$ 0+4,47%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Liquid Solana Derivative

Прогноз ціни Liquid Solana Derivative (LSD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LSD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Liquid Solana Derivative (LSD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Liquid Solana Derivative потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Liquid Solana Derivative у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LSD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Liquid Solana Derivative.

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Ресурс Liquid Solana Derivative (LSD)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Elon Musk-InspiredMemeSolana Ecosystem

Про Liquid Solana Derivative

Яка зараз ціна торгівлі Liquid Solana Derivative?

Поточна ціна торгівлі Liquid Solana Derivative становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі LSD?

LSD зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Liquid Solana Derivative сьогодні?

За останні 24 години Liquid Solana Derivative зазнав зміни ціни на -1.02%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Liquid Solana Derivative сьогодні?

Протягом останнього дня Liquid Solana Derivative коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про Liquid Solana Derivative

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:09:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Liquid Solana Derivative (LSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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