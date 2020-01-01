Токеноміка Liquid RON (LRON) Дізнайтеся ключову інформацію про Liquid RON (LRON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Liquid RON (LRON) Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited. Офіційний вебсайт: https://www.liquidron.com/ Купити LRON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Liquid RON (LRON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Liquid RON (LRON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M Загальна пропозиція: $ 7,45M $ 7,45M $ 7,45M Циркуляційна пропозиція: $ 7,45M $ 7,45M $ 7,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M Історичний максимум: $ 0,782788 $ 0,782788 $ 0,782788 Історичний мінімум: $ 0,408063 $ 0,408063 $ 0,408063 Поточна ціна: $ 0,445189 $ 0,445189 $ 0,445189 Дізнайтеся більше про ціну Liquid RON (LRON)

Токеноміка Liquid RON (LRON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Liquid RON (LRON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LRON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LRON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LRON, досліджуйте ціну токена LRON в реальному часі!

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