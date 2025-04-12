Сьогоднішня ціна Liquid RON (LRON)

Поточна ціна Liquid RON (LRON) сьогодні становить 0.544184 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82M USD. Ціна LRON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid RON:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Liquid RON протягом дня — -1.75%

- циркуляційна пропозиція – 5.19M USD

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