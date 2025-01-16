Сьогоднішня ціна Liquid Protocol (LP)

Поточна ціна Liquid Protocol (LP) сьогодні становить 0.050024 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.13 USD

- зміна ціни Liquid Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін LP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LP.