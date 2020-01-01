Токеноміка Liquid Mercury (MERC) Дізнайтеся ключову інформацію про Liquid Mercury (MERC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Liquid Mercury (MERC) Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization. Офіційний вебсайт: https://liquidmercury.com/ Купити MERC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Liquid Mercury (MERC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Liquid Mercury (MERC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,14M $ 9,14M $ 9,14M Загальна пропозиція: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,11B $ 2,11B $ 2,11B FDV (повністю розведена вартість): $ 25,98M $ 25,98M $ 25,98M Історичний максимум: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Історичний мінімум: $ 0,00101985 $ 0,00101985 $ 0,00101985 Поточна ціна: $ 0,00433018 $ 0,00433018 $ 0,00433018 Дізнайтеся більше про ціну Liquid Mercury (MERC)

Токеноміка Liquid Mercury (MERC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Liquid Mercury (MERC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MERC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MERC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MERC, досліджуйте ціну токена MERC в реальному часі!

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