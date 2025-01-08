Сьогоднішня ціна Liquid Mercury (MERC)

Поточна ціна Liquid Mercury (MERC) сьогодні становить 0.0073754 USD з ринковою капіталізацією $ 15.12M USD. Ціна MERC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid Mercury:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.28 USD

- зміна ціни Liquid Mercury протягом дня — -0.91%

- циркуляційна пропозиція – 2.05B USD

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