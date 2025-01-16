Ціна Liquid Loans USDL (USDL)
Поточна ціна Liquid Loans USDL (USDL) сьогодні становить 1.008 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid Loans USDL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.34K USD
- зміна ціни Liquid Loans USDL протягом дня — +0.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Loans USDL до USD становила $ +0.00458169.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Loans USDL до USD становила $ +0.0043558704.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Loans USDL до USD становила $ +0.0096014016.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Loans USDL до USD становила $ +0.0092888099309936.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00458169
|+0.46%
|30 днів
|$ +0.0043558704
|+0.43%
|60 днів
|$ +0.0096014016
|+0.95%
|90 днів
|$ +0.0092888099309936
|+0.93%
Останній аналіз цін Liquid Loans USDL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+0.46%
+0.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork.
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