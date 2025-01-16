Ціна Liquid KSM (LKSM)
Поточна ціна Liquid KSM (LKSM) сьогодні становить 5.57 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LKSM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid KSM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.68K USD
- зміна ціни Liquid KSM протягом дня — +5.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid KSM до USD становила $ +0.310814.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid KSM до USD становила $ -0.6215373620.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid KSM до USD становила $ +5.2069006120.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid KSM до USD становила $ +2.595992456588598.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.310814
|+5.91%
|30 днів
|$ -0.6215373620
|-11.15%
|60 днів
|$ +5.2069006120
|+93.48%
|90 днів
|$ +2.595992456588598
|+87.29%
Останній аналіз цін Liquid KSM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+5.91%
+0.97%
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