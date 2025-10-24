Актуальна ціна Liquid HYPE Yield сьогодні становить 40,56 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIQUIDHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIQUIDHYPE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Liquid HYPE Yield сьогодні становить 40,56 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIQUIDHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIQUIDHYPE на MEXC вже зараз.

Логотип Liquid HYPE Yield

Ціна Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LIQUIDHYPE до USD:

$40,56
$40,56$40,56
+5,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:32:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 38,61
$ 38,61$ 38,61
Мін. за 24 год
$ 40,83
$ 40,83$ 40,83
Макс. за 24 год

$ 38,61
$ 38,61$ 38,61

$ 40,83
$ 40,83$ 40,83

$ 58,94
$ 58,94$ 58,94

$ 28,4
$ 28,4$ 28,4

+0,58%

+5,00%

+8,51%

+8,51%

Актуальна ціна Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) становить $40,56. За останні 24 години LIQUIDHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,61 і максимумом у $ 40,83, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIQUIDHYPE становить $ 58,94, тоді як його історичний мінімум — $ 28,4.

Що стосується короткострокових результатів, то LIQUIDHYPE змінився на +0,58% за останню годину, +5,00% за 24 години та на +8,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

$ 37,04M
$ 37,04M$ 37,04M

--
----

$ 37,04M
$ 37,04M$ 37,04M

914,32K
914,32K 914,32K

914 316,0507924446
914 316,0507924446 914 316,0507924446

Поточна ринкова капіталізація Liquid HYPE Yield — $ 37,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIQUIDHYPE — 914,32K, зі загальною пропозицією 914316.0507924446. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,04M.

Історія ціни Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid HYPE Yield до USD становила $ +1,93.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid HYPE Yield до USD становила $ -2,9268339360.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid HYPE Yield до USD становила $ -4,2937018800.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid HYPE Yield до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,93+5,00%
30 днів$ -2,9268339360-7,21%
60 днів$ -4,2937018800-10,58%
90 днів$ 0--

Що таке Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Liquid HYPE Yield (USD)

Скільки коштуватиме Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Liquid HYPE Yield.

Перегляньте прогноз ціни Liquid HYPE Yield вже зараз!

LIQUIDHYPE до місцевих валют

Токеноміка Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Розуміння токеноміки Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LIQUIDHYPE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Скільки сьогодні коштує Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)?
Актуальна ціна LIQUIDHYPE у USD становить 40,56 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LIQUIDHYPE до USD?
Поточна ціна LIQUIDHYPE до USD — $ 40,56. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Liquid HYPE Yield?
Ринкова капіталізація LIQUIDHYPE — $ 37,04M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LIQUIDHYPE?
Циркуляційна пропозиція LIQUIDHYPE — 914,32K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE досяг історичної максимальної ціни у 58,94 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LIQUIDHYPE?
Історична мінімальна ціна LIQUIDHYPE становила 28,4 USD.
Який обсяг торгівлі LIQUIDHYPE?
Актуальний обсяг торгівлі LIQUIDHYPE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LIQUIDHYPE цього року?
LIQUIDHYPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LIQUIDHYPE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:32:57 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.