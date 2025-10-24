Інформація щодо ціни Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 38,61 $ 38,61 $ 38,61 Мін. за 24 год $ 40,83 $ 40,83 $ 40,83 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 38,61$ 38,61 $ 38,61 Макс. за 24 год $ 40,83$ 40,83 $ 40,83 Рекордний максимум $ 58,94$ 58,94 $ 58,94 Найнижча ціна $ 28,4$ 28,4 $ 28,4 Зміна ціни (за 1 год) +0,58% Зміна ціни (1 дн.) +5,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,51%

Актуальна ціна Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) становить $40,56. За останні 24 години LIQUIDHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,61 і максимумом у $ 40,83, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIQUIDHYPE становить $ 58,94, тоді як його історичний мінімум — $ 28,4.

Що стосується короткострокових результатів, то LIQUIDHYPE змінився на +0,58% за останню годину, +5,00% за 24 години та на +8,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Ринкова капіталізація $ 37,04M$ 37,04M $ 37,04M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,04M$ 37,04M $ 37,04M Циркуляційне постачання 914,32K 914,32K 914,32K Загальна пропозиція 914 316,0507924446 914 316,0507924446 914 316,0507924446

Поточна ринкова капіталізація Liquid HYPE Yield — $ 37,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIQUIDHYPE — 914,32K, зі загальною пропозицією 914316.0507924446. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,04M.