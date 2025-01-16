Ціна Liquid Finance ARCH (SARCH)
Поточна ціна Liquid Finance ARCH (SARCH) сьогодні становить 0.02630632 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SARCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid Finance ARCH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.60 USD
- зміна ціни Liquid Finance ARCH протягом дня — +0.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Finance ARCH до USD становила $ +0.00023362.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Finance ARCH до USD становила $ -0.0063542179.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Finance ARCH до USD становила $ -0.0035168919.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Finance ARCH до USD становила $ -0.01531231249455172.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023362
|+0.90%
|30 днів
|$ -0.0063542179
|-24.15%
|60 днів
|$ -0.0035168919
|-13.36%
|90 днів
|$ -0.01531231249455172
|-36.79%
Останній аналіз цін Liquid Finance ARCH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.90%
-15.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sARCH is a liquid staking token representing staked ARCH tokens within the liquid staking protocol Liquid Finance on the Archway blockchain.
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