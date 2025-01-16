Ціна Liquid Finance (LIQD)
Поточна ціна Liquid Finance (LIQD) сьогодні становить 3,503.68 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIQD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.24 USD
- зміна ціни Liquid Finance протягом дня — -0.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid Finance до USD становила $ -18.632501115174.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid Finance до USD становила $ -881.1422350400.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid Finance до USD становила $ +321.9373886400.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -18.632501115174
|-0.52%
|30 днів
|$ -881.1422350400
|-25.14%
|60 днів
|$ +321.9373886400
|+9.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Liquid Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.52%
-7.60%
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