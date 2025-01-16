Сьогоднішня ціна Liquid Finance (LIQD)

Поточна ціна Liquid Finance (LIQD) сьогодні становить 3,503.68 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIQD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.24 USD

- зміна ціни Liquid Finance протягом дня — -0.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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