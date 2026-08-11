Сьогоднішня ціна Liquid Euro

Поточна ціна Liquid Euro (WEEUR) сьогодні становить $ 1.17, зі зміною 0.22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WEEUR до USD становить $ 1.17 за WEEUR.

Liquid Euro наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5,101,149, з циркуляційною пропозицією у 4.36M WEEUR. Протягом останніх 24 годин WEEUR торгувався між $ 1.17 (мінімум) та $ 1.17 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.17, тоді як історичний мінімум — $ 1.16.

У короткостроковій динаміці WEEUR змінився на -0.02% за останню годину та на +0.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Liquid Euro (WEEUR)

Ринкова капіталізація $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Циркуляційне постачання 4.36M 4.36M 4.36M Загальна пропозиція 4,360,790.852209533 4,360,790.852209533 4,360,790.852209533

Поточна ринкова капіталізація Liquid Euro — $ 5.10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція WEEUR — 4.36M, зі загальною пропозицією 4360790.852209533. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5.10M.