Токеноміка Liquid BGT (LBGT) Дізнайтеся ключову інформацію про Liquid BGT (LBGT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Liquid BGT (LBGT) BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT). Офіційний вебсайт: https://berapaw.com Whitepaper: http://docs.berapaw.com/ Купити LBGT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Liquid BGT (LBGT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Liquid BGT (LBGT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,59M $ 3,59M $ 3,59M Загальна пропозиція: $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Циркуляційна пропозиція: $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,59M $ 3,59M $ 3,59M Історичний максимум: $ 20,63 $ 20,63 $ 20,63 Історичний мінімум: $ 1,59 $ 1,59 $ 1,59 Поточна ціна: $ 1,67 $ 1,67 $ 1,67 Дізнайтеся більше про ціну Liquid BGT (LBGT)

Токеноміка Liquid BGT (LBGT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Liquid BGT (LBGT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LBGT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LBGT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LBGT, досліджуйте ціну токена LBGT в реальному часі!

Прогноз ціни LBGT Хочете знати, куди рухається LBGT? Наша сторінка прогнозу ціни LBGT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LBGT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!