Сьогоднішня ціна Liquid BGT (LBGT)

Поточна ціна Liquid BGT (LBGT) сьогодні становить 7.74 USD з ринковою капіталізацією $ 6.54M USD. Ціна LBGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid BGT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Liquid BGT протягом дня — +1.58%

- циркуляційна пропозиція – 844.88K USD

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