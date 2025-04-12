Ціна Liquid BGT (LBGT)
Поточна ціна Liquid BGT (LBGT) сьогодні становить 7.74 USD з ринковою капіталізацією $ 6.54M USD. Ціна LBGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid BGT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Liquid BGT протягом дня — +1.58%
- циркуляційна пропозиція – 844.88K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid BGT до USD становила $ +0.120642.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid BGT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid BGT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid BGT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.120642
|+1.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Liquid BGT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.61%
+1.58%
-28.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).
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