Ціна Liquid ATOM (LATOM)
Поточна ціна Liquid ATOM (LATOM) сьогодні становить 8.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid ATOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD
- зміна ціни Liquid ATOM протягом дня — +0.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid ATOM до USD становила $ +0.075828.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid ATOM до USD становила $ -2.1359299500.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid ATOM до USD становила $ +1.3622944500.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid ATOM до USD становила $ +3.068068178483008.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.075828
|+0.93%
|30 днів
|$ -2.1359299500
|-25.89%
|60 днів
|$ +1.3622944500
|+16.51%
|90 днів
|$ +3.068068178483008
|+59.21%
Останній аналіз цін Liquid ATOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.93%
-3.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Veno launched on 14 Dec 202. It is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and ATOM and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO and LATOM. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO and LATOM in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO and LATOM are auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO
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