Сьогоднішня ціна Liquid ATOM (LATOM)

Поточна ціна Liquid ATOM (LATOM) сьогодні становить 8.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid ATOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD

- зміна ціни Liquid ATOM протягом дня — +0.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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