Ціна Liquid ASTR (NASTR)
Поточна ціна Liquid ASTR (NASTR) сьогодні становить 0.061575 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquid ASTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.53 USD
- зміна ціни Liquid ASTR протягом дня — +5.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquid ASTR до USD становила $ +0.00308069.
За останні 30 днів зміна ціни Liquid ASTR до USD становила $ -0.0103039173.
За останні 60 днів зміна ціни Liquid ASTR до USD становила $ +0.0011010533.
За останні 90 днів зміна ціни Liquid ASTR до USD становила $ +0.00301114720681793.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00308069
|+5.27%
|30 днів
|$ -0.0103039173
|-16.73%
|60 днів
|$ +0.0011010533
|+1.79%
|90 днів
|$ +0.00301114720681793
|+5.14%
Останній аналіз цін Liquid ASTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+5.27%
+3.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
nASTR is a liquid token for ASTR which helps users stay liquid while staking. This is a liquid representation of the ASTR tokens and has the same price (1:1). Every time a user deposits or stakes ASTR via our liquid staking or liquid lending solutions, Algem mints an equal amount of nASTR tokens. These tokens represent the user's share and rights to claim the underlying tokens back.
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