Сьогоднішня ціна Liquid ASTR (NASTR)

Поточна ціна Liquid ASTR (NASTR) сьогодні становить 0.061575 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquid ASTR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.53 USD

- зміна ціни Liquid ASTR протягом дня — +5.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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