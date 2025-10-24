Інформація щодо ціни Liquid AI (LIQAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04366742$ 0,04366742 $ 0,04366742 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,30%

Актуальна ціна Liquid AI (LIQAI) становить --. За останні 24 години LIQAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIQAI становить $ 0,04366742, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LIQAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Liquid AI (LIQAI)

Ринкова капіталізація $ 16,17K$ 16,17K $ 16,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,23K$ 19,23K $ 19,23K Циркуляційне постачання 84,12M 84,12M 84,12M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Liquid AI — $ 16,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIQAI — 84,12M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,23K.