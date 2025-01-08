Сьогоднішня ціна LIQ Protocol (LIQ)

Поточна ціна LIQ Protocol (LIQ) сьогодні становить 0.00128752 USD з ринковою капіталізацією $ 38.67K USD. Ціна LIQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LIQ Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD

- зміна ціни LIQ Protocol протягом дня — -1.63%

- циркуляційна пропозиція – 30.00M USD

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