Сьогоднішня ціна Liora Nuclear Beam

Поточна ціна Liora Nuclear Beam ($BEAM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $BEAM до USD становить $ 0 за $BEAM.

Liora Nuclear Beam наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 212, з циркуляційною пропозицією у 999,90M $BEAM. Протягом останніх 24 годин $BEAM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00872357, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $BEAM змінився на -0,15% за останню годину та на +0,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Liora Nuclear Beam ($BEAM)

Ринкова капіталізація $ 29,21K$ 29,21K $ 29,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,21K$ 29,21K $ 29,21K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 898 762,702692 999 898 762,702692 999 898 762,702692

Поточна ринкова капіталізація Liora Nuclear Beam — $ 29,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $BEAM — 999,90M, зі загальною пропозицією 999898762.702692. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,21K.