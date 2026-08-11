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Поточна ціна Liora Nuclear Beam сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація $BEAM становить 29 212 USD. Відстежуйте оновлення цін $BEAM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Liora Nuclear Beam сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація $BEAM становить 29 212 USD. Відстежуйте оновлення цін $BEAM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про $BEAM

Інформація про ціну $BEAM

Що таке $BEAM

Офіційний вебсайт $BEAM

Токеноміка $BEAM

Прогноз ціни $BEAM

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Ціна Liora Nuclear Beam ($BEAM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 $BEAM до USD:

$0,00002897
$0,00002897$0,00002897
-2,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Liora Nuclear Beam ($BEAM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:09:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Liora Nuclear Beam

Поточна ціна Liora Nuclear Beam ($BEAM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $BEAM до USD становить $ 0 за $BEAM.

Liora Nuclear Beam наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 212, з циркуляційною пропозицією у 999,90M $BEAM. Протягом останніх 24 годин $BEAM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00872357, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $BEAM змінився на -0,15% за останню годину та на +0,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Liora Nuclear Beam ($BEAM)

$ 29,21K
$ 29,21K$ 29,21K

--
----

$ 29,21K
$ 29,21K$ 29,21K

999,90M
999,90M 999,90M

999 898 762,702692
999 898 762,702692 999 898 762,702692

Поточна ринкова капіталізація Liora Nuclear Beam — $ 29,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $BEAM — 999,90M, зі загальною пропозицією 999898762.702692. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,21K.

Історія ціни Liora Nuclear Beam у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00872357
$ 0,00872357$ 0,00872357

$ 0
$ 0$ 0

-0,15%

-1,21%

+0,69%

+0,69%

Історія ціни Liora Nuclear Beam ($BEAM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liora Nuclear Beam до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Liora Nuclear Beam до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Liora Nuclear Beam до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Liora Nuclear Beam до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,21%
30 днів$ 0-3,90%
60 днів$ 0-6,81%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Liora Nuclear Beam

Прогноз ціни Liora Nuclear Beam ($BEAM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна $BEAM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Liora Nuclear Beam ($BEAM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Liora Nuclear Beam потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Liora Nuclear Beam у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни $BEAM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Liora Nuclear Beam.

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Ресурс Liora Nuclear Beam ($BEAM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

EnergySolana Ecosystem

Про Liora Nuclear Beam

Яка зараз ціна торгівлі Liora Nuclear Beam?

Поточна ціна торгівлі Liora Nuclear Beam становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі $BEAM?

$BEAM зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Liora Nuclear Beam сьогодні?

За останні 24 години Liora Nuclear Beam зазнав зміни ціни на -1.21%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Liora Nuclear Beam сьогодні?

Протягом останнього дня Liora Nuclear Beam коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про Liora Nuclear Beam

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:09:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Liora Nuclear Beam ($BEAM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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