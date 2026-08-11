Сьогоднішня ціна Liora

Поточна ціна Liora (LIORA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIORA до USD становить $ 0 за LIORA.

Liora наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 270,63, з циркуляційною пропозицією у 350,00M LIORA. Протягом останніх 24 годин LIORA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,281539, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LIORA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Liora (LIORA)

Ринкова капіталізація $ 12,27K$ 12,27K $ 12,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,06K$ 35,06K $ 35,06K Циркуляційне постачання 350,00M 350,00M 350,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Liora — $ 12,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIORA — 350,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,06K.