Інформація щодо ціни Lioness (LIONESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +1,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,21%

Актуальна ціна Lioness (LIONESS) становить --. За останні 24 години LIONESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIONESS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LIONESS змінився на 0,00% за останню годину, +1,02% за 24 години та на -7,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lioness (LIONESS)

Ринкова капіталізація $ 6,33K$ 6,33K $ 6,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,33K$ 6,33K $ 6,33K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lioness — $ 6,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIONESS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,33K.