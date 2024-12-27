Ціна Lion DAO (ROAR)
Поточна ціна Lion DAO (ROAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна ROAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lion DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.72K USD
- зміна ціни Lion DAO протягом дня — +7.41%
- циркуляційна пропозиція – 893.24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lion DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lion DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lion DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lion DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.41%
|30 днів
|$ 0
|-20.14%
|60 днів
|$ 0
|-16.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lion DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
+7.41%
+13.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.
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