Ціна Lion Cat (LCAT)
Поточна ціна Lion Cat (LCAT) сьогодні становить 0.03960874 USD з ринковою капіталізацією $ 12.25M USD. Ціна LCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lion Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 331.96K USD
- зміна ціни Lion Cat протягом дня — +24.00%
- циркуляційна пропозиція – 308.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lion Cat до USD становила $ +0.00766747.
За останні 30 днів зміна ціни Lion Cat до USD становила $ -0.0041348672.
За останні 60 днів зміна ціни Lion Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lion Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00766747
|+24.00%
|30 днів
|$ -0.0041348672
|-10.43%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lion Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-15.61%
+24.00%
-31.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LCAT (Lion CAT) is a community-driven meme coin on BNB chain bringing together crypto enthusiasts with a bold and adventurous spirit. Inspired by the strength of lions, LCAT aims to create a fun, engaging experience while building a dedicated community and reaching new heights in the crypto space! Destined for the Stars Now, with his ship nearly complete and his courage fully intact, Leo is ready. His sights are set on the Moon, and nothing will stand in his way. As he looks up at the night sky, his lion mane flowing in the gentle breeze, Leo knows that his destiny lies among the stars, Leo the Lion Cat is not just building a ship; he’s building a legacy. Soon, the world will know the tale of the cat who became a lion and roared his way to the Moon.
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