Сьогоднішня ціна Lion Cat (LCAT)

Поточна ціна Lion Cat (LCAT) сьогодні становить 0.03960874 USD з ринковою капіталізацією $ 12.25M USD. Ціна LCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lion Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 331.96K USD

- зміна ціни Lion Cat протягом дня — +24.00%

- циркуляційна пропозиція – 308.25M USD

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